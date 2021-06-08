Объем перевезенных грузов по Баку – Тбилиси – Карс превысил 1 млн тонн

Транспорт 8 июня 2021 15:33 (UTC+04:00)
Объем перевезенных грузов по Баку – Тбилиси – Карс превысил 1 млн тонн
И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии встретился с представителями гражданского общества Азербайджана
И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии встретился с представителями гражданского общества Азербайджана
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Администрация США объявила о создании опергруппы по борьбе с незаконной миграцией
И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии прибыл в Азербайджан
И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии прибыл в Азербайджан
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