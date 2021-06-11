В рамках проекта TURKUAZ в Азербайджан прибыл очередной поезд-контейнеровоз
БАКУ /Trend/ - В рамках проекта TURKUAZ из Турции в Азербайджан прибыл очередной контейнерный блочный поезд.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ООО ADY Container, пунктом назначения поезда, отправившегося со станции Маршандиз (Анкара), является Сумгайытский терминал компании.
В заявлении компании говорится, что в 32-х 20-футовых контейнерах, принадлежащих «Азербайджанским железным дорогам», из Турции была доставлена содовая продукция промышленного назначения общим весом 880 тонн.
В рамках проекта TURKUAZ, который является новым логистическим продуктом, два раза в неделю осуществляются грузоперевозки из Турции в Азербайджан и в обратном направлении.
Регулярное функционирование поезда, который перевозит экспортно-импортные грузы, будет способствовать увеличению объема грузов, перевозимых по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс, расширению возможностей этой линии и повышению ее конкурентоспособности.
Отметим, что блок-поезда TURKUAZ Express также планируют доставлять в Азербайджан грузы, поступающие из Европы в порты Турции в Черном и Средиземном морях.
Напомним, что новый логистический продукт разработан дочерней компанией ЗАО «Азербайджанские железные дороги» – ADY Container совместно с турецкой Pasific Eurasia Logistics и грузинской GR Logistics and Terminals.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)
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