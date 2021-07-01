Коридор TRACECA создает благоприятные условия для дальнейшего развития торговых отношений между странами Европы и Азии

БАКУ/Trend/ - Совместные исследования, оценка и экспертиза потенциала и текущих возможностей коридора Европа – Кавказ – Азия в свете меняющихся обстоятельств позволили бы Европейскому союзу (ЕС) и TRACECA создать благоприятные условия для дальнейшего развития торговых отношений между странами Европы и Азии.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на TRACECA, в контексте реализуемых инициатив 28–29 июня 2021 года в Брюсселе состоялись встречи генерального секретаря ПС МПК TRACECA Асета Асавбаева с официальными лицами ЕС.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития отношений на ближайшие годы для региона TRACECA.

Генеральный секретарь подчеркнул, что с 1993 года в рамках TRACECA при поддержке ЕС реализовано 85 проектов, 83 процента которых составляют проекты технического содействия (инвестиционных – 14, технического содействия – 71). Реализация проектов внесла неоценимый вклад в привлечении инвестиций в регион.

Кроме того, Асавбаев отметил, что на основании рекомендаций, предусмотренных Мастер-планом (разработан в рамках проекта ЕС-ЛОГМОС) и впоследствии включенных в Стратегию TRACECA до 2026 года, ведется активная работа по устранению правовых барьеров для транспорта и международной торговли, развитию железнодорожного и автодорожного секторов, железнодорожно-паромного сообщения и морских маршрутов, воздушных перевозок, логистики и мультимодальных перевозок.

В ходе встречи было сказано, что с целью достижения успеха и эффективного функционирования коридора Европа – Кавказ – Азия необходимы совместные усилия TRACECA и ЕС в основных направлениях, на которых сосредоточены усилия ПС МПК в краткосрочной перспективе, а именно в вопросах цифровизации, гармонизации, контейнеризации.

Генсек также выразил готовность совместно поработать над достижениями целей, предусмотренных TEN-T, а также в рамках таких инициатив ЕС, как EU4DIGITAL, eFTI, Shift2Rail Joint Undertaking и других.

«В данном контексте проведение совместного исследования, оценка и экспертиза потенциала и текущих возможностей коридора в свете меняющихся обстоятельств в регионе TRACECA позволили бы создать благоприятные условия для дальнейшего развития торговых отношений между странами Европы и Азии, расширить транспортные соединения, тем самым укрепив и углубив сотрудничество с ЕС», – говорится в сообщении TRACECA.

Сообщается, что взаимодействие с ЕС необходимо для определения областей сотрудничества, поскольку Евросоюз реализует свои собственные инициативы вдоль коридора, в том числе стратегию по Центральной Азии, а также через страны Восточного партнерства.

По данным ведомства, в настоящее время TRACECA объединяет транспортную систему тринадцати стран, которые образуют коридор, простирающийся от Европы до границ Китая. Председательство в ТРАСЕКА сменяется ежегодно в порядке ротации между странами-членами. В настоящее время председательство в МПК принадлежит Азербайджану, а в октябре 2021 года его сменит Болгария.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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