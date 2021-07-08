Терминалы Литвы готовы обслуживать грузопотоки из Узбекистана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Литовские грузовые терминалы готовы обслуживать грузопотоки из Узбекистана.

Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

Как отметили в ведомстве, растущие объемы импорта и экспорта из Узбекистана требуют более эффективных по времени и экономически устойчивых цепочек поставок.

"Литва активно участвует в реализации проектов интермодальных перевозок, которые позволяют ей стать важным звеном в глобальной цепочке поставок между Азией и Европой, обеспечивая конкурентоспособные цены и непрерывность транспортных и логистических услуг", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что Литва как транзитная страна имеет хорошо развитую транспортную инфраструктуру и сеть логистических центров, поэтому современный и эффективный порт Клайпеда, являющийся самым северным незамерзающим портом в Балтийском море, может предложить Узбекистану безопасные, быстрые и конкурентоспособные грузоперевозки на рынок Европейского союза.

"Литовские грузовые терминалы готовы обслуживать потоки грузов из Узбекистана, осуществляя сбор, распределение, упаковку и выполнение других операций в Клайпедском морском порту", - подчеркнули в министерстве.

По его данным, железнодорожный транспорт в Литве предоставляет эффективные услуги по перевозке грузов на дальние расстояния.

"Железнодорожные пути связывают Литву с Россией, Беларусью, Казахстаном, Украиной, Латвией, Польшей и Германией. Литва является частью континентальной железнодорожной сети ТРАСЕКА, которая позволяет легко перевозить грузы в страны Азии, в том числе в Узбекистан", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что сотрудничество между Литвой и Узбекистаном развивается в соответствии с подписанными межправительственными соглашениями. В их числе - соглашения "О международных перевозках пассажиров и грузов автомобильным транспортом" и "О сотрудничестве в области железнодорожного транспорта" (подписаны в Ташкенте 20 февраля 1997 года), а также "О воздушном транспорте и сотрудничестве в области воздушного транспорта" (подписано в Вильнюсе 7 июня 1995 года) и "Об оказании транспортных и иных услуг по перевозке грузов Узбекистана через Клайпедский государственный морской порт" (подписано в Ташкенте 20 февраля 1997 года).

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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