В ООО ADY Container опровергли информацию о штрафе со стороны ГТК
БАКУ /Trend/ - Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container прокомментировала информацию о том, что она якобы была оштрафована Государственным таможенным комитетом (ГТК).
Как сообщили в пятницу Trend в ООО, ГТК установил отсутствие 10 тонн в общем объеме груза, перевозившегося из Турции в Казахстан транзитом через Азербайджан.
"По нашей информации, причина заключается в том, что грузоотправитель при составлении железнодорожной накладной не учел один инвойс и оформил груз без него", - сказали в ООО.
В ADY Container подчеркнули, что ЗАО и ООО не несут ответственности за неточность в документах грузоотправителя.
"Грузоотправитель уже направил в ГТК Азербайджана официальное обращение в связи с неточностью", - сказали в компании.
Отметим, что ранее в некоторых СМИ была распространена информация о том, что ГТК Азербайджана оштрафовал ООО ADY Container.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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