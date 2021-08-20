Бакинский порт разработал новую стратегию по защите окружающей среды

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт разработал новую стратегию защиты окружающей среды, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на порт.

Отмечается, что сохранение и улучшение экологии являются важнейшими приоритетами порта.

"Сегодня наш порт является первым на Каспийском море "зеленым портом", и в нынешнем году мы вновь были удостоены сертификата EcoPorts организации Европейски морских портов. Кроме того, в рамках финансируемого Европейским союзом проекта по усилению операционного потенциала порта (фаза-2) уже проведен ряд успешных мероприятий по обеспечению охраны окружающей среды, а также приняты превентивные меры по минимизации экологических рисков", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на следующем этапе порт Баку нацелен на снижение выбросов CO2 до нуля к 2035 году.

"Для реализации этого проекта мы совместно с международным экспертами разработали долгосрочную стратегию "Бакинский порт 2035 - CO2 zero emission". Новая стратегия станет основой для практических действий с целью снижения выбросов CO2 до нуля", - говорится в сообщении.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev