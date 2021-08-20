В Узбекистане сократилось количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом

В Узбекистане количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, за первое полугодие сократилось на 4,7 процента, передаёт Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

Согласно информации, в январе-июне 2021 года в Узбекистане магистральным железнодорожным транспортом было перевезено 35,2 миллиона тонн грузов. Отмечается, что темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 3,5 процента.

Кроме того, количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, в стране за отчетный период составило четыре миллиона, что на 4,7 процента меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Ранее сообщалось, что Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в Узбекистане с января по июнь 2021 года, увеличилось на 70,9 процента по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года.

По данным комитета, количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в Узбекистане за отчетный период, составило 1 077 000 человек.

При этом объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, составил 2800 тонн - увеличение на 17,2 процента по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.