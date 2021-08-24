Порт Баку для защиты экологии вводит ряд запретов и новшеств

БАКУ /Trend/ - Бакинский морской международный торговый порт в целях обеспечения защиты экологии в рамках долгосрочной стратегии "Бакинский порт 2035 - CO2 zero emission" вводит ряд запретов и новшеств.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на порт, в соответствии с новой стратегией, будет запрещен въезд на территорию порта транспортных средств, работающих на бензине, дизельном топливе и других видах топлива, с большим объемом выбросов CO2.

Кроме того, сообщается, что на территории порта будут использоваться транспортные средства и оборудование, работающие на биотопливе.

"На судах, входящих в акваторию бакинского порта после 2035 года, должны быть установлены экологически чистые двигатели", - говорится в сообщении.

Также все сооружения и объекты на территории порта будут сооружены в соответствии со стандартами "зеленого строительства".

Отметим, что Бакинский порт является первым на Каспийском море "зеленым портом", и в нынешнем году он вновь был удостоен сертификата EcoPorts организации Европейски морских портов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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