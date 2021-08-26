Uzbekistan Airways открывает два регулярных рейса в казахстанский Актобе

БАКУ/Trend/-С 31 августа АО «Uzbekistan Airways» начинает выполнение двух регулярных рейсов из Нукуса в Актобе и обратно - по вторникам и четвергам, сообщает Trend со ссылкой на Uzbekistan Airways.

Актобе – прекрасный город, расположенный на границе Республики Казахстан и Российской Федерации, приграничный железнодорожный центр для двух стран. А еще это один из культурных, индустриальных и промышленных центров Казахстана.

Стоимость авиабилета Нукус – Актобе: от $98

Стоимость авиабилета Нукус – Актобе – Нукус: от $170

Uzbekistan Airways была основана в 1992 году.

АО "Uzbekistan Airways" признана лучшим в мире эксплуатантом самолетов Boeing 787 Dreamliner. По итогам 6 месяцев (декабрь 2016г. – май 2017г.) АО «Uzbekistan Airways» показала наилучший результат в мире среди эксплуатантов Boeing 787 Dreamliner по безаварийной эксплуатации «лайнеров мечты», обеспечив на данном типе ВС 100 процентную безопасность и регулярность выполнения полетов, за что была удостоена награды корпорация «Boeing» за успешную, безаварийную эксплуатацию самолетов данного типа.

Сегодня на «лайнерах мечты» успешно выполняются рейсы в Дубаи, Дели, Амритсар, Стамбул, Тель-Авив, Сеул, Франкфурт, Москву, Куала-Лумпур и Сингапур, а также через Ригу в Нью-Йорк. 27 июля 2017 года впервые в истории авиакомпания «Uzbekistan Airways» осуществила первый прямой полет на Дримлайнере по маршруту Ташкент - Нью-Йорк - Ташкент.