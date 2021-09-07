Азербайджан заинтересован в покупке грузовиков "Камаз" новейшего поколения

БАКУ /Trend/ - Позиции «Камаз» в Азербайджане и Узбекистане достаточно сильны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин в интервью российским СМИ.

Он отметил заинтересованность Азербайджана в покупке новых грузовиков и электробусов ПАО.

"Азербайджан и Узбекистан - наши традиционные партнеры. Мы готовы пойти на то, чтобы предоставить для ознакомления несколько машин, потому что важно хотя бы по минимуму сформировать понимание, как работает новая техника", - сказал Когогин.

Он добавил, что в 2021году из-за нехватки микрочипов в производстве грузовиков будет зафиксирован спад.

Отметим, что в 2020 году на фоне пандемии экспорт автотехники "Камаз" снизился на 13 процентов, или до 4,359 тысячи единиц техники, сборочных комплектов и сборочных комплектов деталей.

Когогин добавил, что по итогам 2021 года экспорт ПАО может вырасти в годовом выражении до полутора раз.

Отметим также, что на международной выставке коммерческих автомобилей Comtrans в Москве"Камаз" продемонстрирует автомобили поколения К5, целый ряд самосвалов, тягачи с колесной формулой 6х2 и 6х4, полноприводные грузовики, сочлененный электробус, автобус и грузовик на водороде и троллейбус.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev