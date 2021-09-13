Литва может стать воротами для перевозки грузов из Туркменистана в Европу - министерство

БАКУ /Trend/ - Благодаря преимуществам, которые может предложить литовская транспортно-логистическая инфраструктура, Литва может стать воротами для перевозки грузов из Туркменистана в Европу.

Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

По данным ведомства, у Литвы и Туркменистана есть возможности для более тесного сотрудничества в области транспорта и логистики.

"Благодаря выгодному географическому положению Литва имеет легкий и быстрый доступ к трем важным рынкам, а именно: регион Балтийского моря, Европейский союз (ЕС) и Содружество Независимых Государств (СНГ). Кроме того, Литва предлагает хорошо функционирующую мультимодальную транспортную систему железнодорожного, морского, автомобильного и воздушного транспорта", - отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что конкурентными преимуществами транспортной системы являются совместная железнодорожная транспортная сеть (две колеи - 1520 и 1435 миллиметров), а также упрощенные административные процедуры оформления железнодорожных грузов для прохождения границы ЕС и СНГ, которые занимают 30 минут.

Кроме того, железнодорожный транспорт в Литве обеспечивает эффективные перевозки грузов на дальние расстояния. Два мультимодальных терминала в крупнейших городах Литвы - Вильнюсе и Каунасе являются центрами взаимодействия автомобильного и железнодорожного транспорта, которые предоставляют бесплатные возможности для перегрузки/выгрузки грузов с целью дальнейшего распределения в регионе.

"Литва вполне может служить надежной транзитной страной для туркменских грузов, транспортируемых в/из Скандинавии, а АО "Литовские железные дороги" способно обеспечить качественное обслуживание и транспортировку туркменских грузопотоков с использованием транспортных коридоров "Викинг" и "ТРАСЕКА", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также добавили, что в более широком контексте политики ЕС "Зеленое дело" перевозки по литовским железным дорогам открывают дополнительные возможности для расширения устойчивой и инновационной экономической деятельности.

"Складские услуги в логистических центрах предоставляются на площади более девяти миллионов квадратных футов. Они могут полностью удовлетворить требования консолидации и деконсолидации туркменских грузов для дальнейшей транспортировки по железной дороге в Западную Европу или Азию, либо за счет быстро развивающегося сектора международных автомобильных перевозок в регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, автопарк литовских автотранспортных компаний насчитывает более 50 тысяч автомобилей, которые экспортируют свои транспортные услуги на рынки Европейского союза и стран СНГ.

В ведомстве также сообщили, что свободные экономические зоны (СЭЗ) или промышленные центры в Литве предлагают большие возможности для инвесторов и компаний из Туркменистана, желающих создать хабы в качестве шлюзов для своей продукции на рынки ЕС и СНГ.

Сообщается, что семь СЭЗ, расположенных в Литве, подготовлены для использования в коммерческих целях и имеют всю необходимую физическую и юридическую инфраструктуру, службу поддержки и налоговые льготы.

"Учитывая тот факт, что более 90 процентов евразийских грузов отправляется морем, мы предлагаем туркменским компаниям использовать Клайпедский порт и хорошо функционирующую мультимодальную транспортную систему в качестве транзитного узла или узла консолидации и деконсолидации грузов в регион Северной и Восточной Европы", - подчеркнули в ведомстве.

"Благодаря преимуществам, которые может предложить литовская транспортно-логистическая инфраструктура, Литва может стать воротами для транзита грузов для туркменского бизнеса в Европу. Мы будем работать над реализацией этого потенциала сотрудничества с Туркменистаном и другими странами региона", - подытожили в ведомстве.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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