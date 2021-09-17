БТК имеет потенциал выхода на Азиатско-Тихоокеанский регион через порты России - глава АЖД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Железнодорожный коридор Баку - Тбилиси - Карс (БТК) имеет потенциал выхода на страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порты российского Дальнего Востока.

Об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов в ходе 30-го пленарного онлайн-заседания Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, освобождение от оккупации территорий Азербайджана создало новые возможности для развития железнодорожного сообщения со странами региона, открытия более коротких и выгодных железнодорожных маршрутов.

Гурбанов отметил, что железнодорожный коридор БТК, проходящий транзитом через Азербайджан, имеет потенциал выхода на страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порты российского Дальнего Востока.

Глава ЗАО также сообщил, что ведутся работы по реконструкции железнодорожного участка Сумгайыт - Ялама международного транспортного коридора Север-Юг, а также строится новый терминал в Астаре.

На заседании руководители ведущих экспедиторских и операторских компаний - участниц трансъевразийских перевозок рассказали об успешном оказании транспортных услуг, поделились опытом создания конкурентоспособных транспортно-логистических продуктов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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