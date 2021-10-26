Азербайджан и Туркменистан реализуют крупные проекты в сфере транспорта

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Туркменистан наращивают свой транспортный потенциал и реализуют крупные международные и региональные проекты в сфере транспорта.

Об этом было сказано на онлайн-встрече представителей морских портов Азербайджана и Туркменистана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Баку.

Согласно информации, основной повесткой встречи были вопросы необходимой координации деятельности и взаимодействия портов в перевозке контейнерных грузов через порты двух стран, обсуждение вопроса грузоперевозок по маршруту Туркменбаши - Баку - Поти.

"Также были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между морскими портами двух стран. В деятельности по грузоперевозкам была отмечена важность тесного сотрудничества санитарно-эпидемиологических, таможенных и пограничных служб портов в период пандемии COVID-19, последствия которой затронули многие страны. Руководители морских портов отметили необходимость усиления тесного взаимодействия и взаимной поддержки стран Каспийского региона в этих сложных условиях. Была отмечена необходимость продолжения работы по привлечению грузопотока для сохранения стабильного функционирования транспортного коридора, несмотря на тяжелые условия на фоне пандемии", - говорится в сообщении посольства.

Наряду с этим, было отмечено особое значение развития транспортно-транзитной инфраструктуры для Туркменистана и Азербайджана, имеющих выгодное географическое расположение.

"Исходя из этого, страны последовательно наращивают свой транспортный потенциал, инициируют и реализуют крупные международные и региональные проекты в сфере транспорта, призванные вывести на качественно новый уровень международное экономическое и торговое сотрудничество", - говорится в сообщении посольства.

Отметим, что встреча в формате онлайн представителей международного морского порта Туркменбаши и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» состоялась при организационной поддержке посольства Туркменистана в Баку.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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