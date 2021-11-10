Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме, несмотря на ухудшение погодных условий

БАКУ /Trend/ - Несмотря на ухудшение погодных условий и сильного ветра, Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работать в штатном режиме, сказали в среду Trend в аэропорту.

"Никаких задержек в отправлении и прибытии авиарейсов нет. Несмотря на ухудшение погодных условий и сильного ветра, Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работать в штатном режиме, а также принимать и отправлять воздушные суда", - отметили в аэропорту.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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