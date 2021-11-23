В Азербайджане усилят роль частного сектора в транспортной сфере на основе G2B-партнерства

БАКУ /Trend/ - Планируется, что в Азербайджане международные эксперты будут готовить профессиональных инструкторов для усиления роли частного сектора в транспортной сфере на основе государственно - частного (G2B) партнерства. Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В сообщении отмечается, что уже налажено сотрудничество с турецкими организациями, обладающими соответствующими знаниями и большим опытом в этой области.

"В ближайшее время инструкторы, которых подготовят турецкие специалисты, приступят к обучению водителей, участвующих как во внутренних, так и в международных грузовых и пассажирских перевозках автомобильным транспортом. Тренинги и оценка знаний будут организованы как в очном формате, так и дистанционно - с использованием коммуникационных технологий", - говорится в сообщении.

Нехватка профессиональных водителей для международных и внутренних перевозок создает проблемы в сфере транспортной безопасности и конкурентоспособности отрасли, отмечается в информации.

"Для устранения нехватки кадров в этой сфере по инициативе министерства реализуется проект "100 новых водителей". Его основная цель - приобрести опыт, основанный на международных стандартах, и увеличить количество профессиональных водителей", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Азербайджане были открыты новые комнаты для тренингов в транспортном учебно - образовательном центре министерства цифрового развития и транспорта. Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ) оснастило их компьютерами и другим оборудованием в рамках программы развития частного сектора и профессионально-технического образования и обучения на Южном Кавказе, финансируемой Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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