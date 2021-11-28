Анкара и Ашхабад поддержат проект транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция

БАКУ /Trend/ - Мы поддержим важные проекты, служащие интересам Турции и Туркменистана, в том числе и проект транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.

Как передает Trend, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном после окончания встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Отмечается, что Турция и Туркменистан будут и в дальнейшем поддерживать проекты, осуществляемые на основе транспортного коридора Восток-Запад, проходящего через Каспийское море.