Анкара и Ашхабад поддержат проект транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция
БАКУ /Trend/ - Мы поддержим важные проекты, служащие интересам Турции и Туркменистана, в том числе и проект транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.
Как передает Trend, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном после окончания встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Отмечается, что Турция и Туркменистан будут и в дальнейшем поддерживать проекты, осуществляемые на основе транспортного коридора Восток-Запад, проходящего через Каспийское море.
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