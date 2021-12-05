Азербайджан за год увеличил импорт автомобилей более чем на 40%

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе - октябре 2021 года импортировал 72 900 автомобилей, что на 41,25 процента, или 30 075 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

По данным ведомства, основная часть импорта пришлась на легковые автомобили - 68 024, что на 41,4 процента, или 28 351 превышает показатель аналогичного периода 2020 года. В том числе были импортированы 186 автомобилей вместимостью 10 человек и более, 106 электромобилей и 10 033 гибридных автомобиля.

Импорт гибридных автомобилей вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,47 раза, или на 5 977.

Число импортируемых грузовых автомобилей выросло за год на 40,82 процента и достигло 4 571.

Азербайджан в январе - октябре импортировал автомобили на 744,379 миллиона долларов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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