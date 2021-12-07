Ro-Ro терминал Бакинского порта способен перевалить в год более 6 млн тонн грузов

БАКУ /Trend/ - Ro-Ro терминал Бакинского порта способен перевалить в год 6,2 миллиона тонн грузов.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам во вторник начальник Ro-Ro терминала и паромного терминала Бакинского порта Кямран Джалилли.

«Ro-Ro терминал в основном переваливает грузы в вагонах, а также грузовые автомобили и полуприцепы. Эти грузы прибывают в порт судами типа Ro-Ro. Одно такое судно способно перевалить свыше 50 автомобилей и вагонов, а также полуприцепов», - сказал он.

Как сказал Джалилли, основные направления транзита грузов - Турция, Грузия и некоторые другие страны, а прибывают грузы в порт из Туркменистана и Казахстана.

Кроме того, по его словам, посредством этого терминала осуществляется и перевозка пассажиров.

(Автор: Садраддин Агджаев)