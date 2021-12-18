Контейнерные грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном за год выросли на треть

БАКУ /Trend/ - Контейнерные грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном выросли по итогам января - октября 2021 года на 31 процент и составили 13,6 тысячи TEU.

Об этом сказали Trend в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container.

В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 10,395 тысячи TEU.

Отметим, что Азербайджан и Казахстан заинтересованы в увеличении транзита грузов по международным коридорам.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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