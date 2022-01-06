Суда Азербайджанского каспийского морского пароходства продолжают грузоперевозки в направлении Казахстана

БАКУ /Trend/ - Суда ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) продолжают перевозить грузы в направлении Казахстана.

Об этом сказал в четверг Trend пресс-секретарь ЗАО Мехман Мехдиев.

По его словам, ЗАО постоянно следит за процессами, происходящими в Казахстане.

"В случае какого-либо негативного влияния ситуации на грузоперевозки будут приняты соответствующие меры", - подчеркнул Мехдиев.

В Казахстане 2 января начались протесты, которые к 5 января переросли в беспорядки. СМИ сообщают о захвате протестующими аэропорта Алматы и расширении режима ЧП на всю территорию страны.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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