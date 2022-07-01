Транзитный путь Казахстан-Азербайджан-Турция важен для консолидации тюркского мира

БАКУ /Trend/ - Транзитный путь Казахстан-Азербайджан-Турция играет важную роль, прежде всего, в консолидации тюркского мира.

Об этом сказал во вторник Trend казахстанский политолог Ислам Кураев.

По его словам, это объясняется тем, что экономическая составляющая и финансовые интересы сближают страны больше, чем общие политические взгляды.

"Укрепление в данном направлении - это важный стратегический шаг. Партнерства такого рода приводят к новым возможностям. Отсюда важно понимать, что логистика - важный фактор развития бизнеса между странами. Думаю, это придаст новый импульс в многосторонних отношениях", - сказал Кураев.

Политолог отметил, что также следует учесть тот факт, что Китай ищет альтернативные пути доставки своих товаров в Европу. Кроме того, и европейцы ищут новые транзитные возможности для нефти и газа из региона.

"Следовательно, Казахстан пытается выстраивать многостороннюю логистическую сеть. Сегодня это такие пути, как Казахстан-Азербайджан-Турция и Казахстан-Иран-Турция. В любом случае между странами наблюдается широкое взаимодействие. Стоит отметить, что мощности путей на данный момент не такие высокие, но с учетом подобных соглашений качество и возможности возрастут", - сказал Кураев.