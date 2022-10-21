Международные аэропорты в Карабахе - важный компонент Зангезурского коридора

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются крупномасштабные работы по восстановлению и строительству инфраструктуры, благодаря чему бывшие вынужденные переселенцы смогут вернуться домой по прошествии 30 лет. Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание реализации этих крупных стратегических инфраструктурных проектов. Восстановительные работы на освобожденных территориях вписываются в стратегию развития страны. Инвестиции в транспортную и энергетическую инфраструктуру на освобожденных землях создают возможности для экономического роста страны в целом. В этой связи открытие 20 октября Зангиланского международного аэропорта с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является еще одним знаменательным событием.

Как сказал Trend доктор философии по экономике Ильгар Велизаде, Зангиланский и Физулинский международные аэропорты можно рассматривать как важный воздушный компонент Зангезурского транспортного коридора.

"Открытие аэропорта является важным событием с точки зрения формирования транспортного узла регионального значения. Эти аэропорты, система автомобильных коммуникаций, железных дорог, которая соединит западный регион Азербайджана с Нахчываном и Турцией, смыкаются с региональной системой автомобильных дорог, региональной и международной системой международных аэропортов, переплетаются с формирующейся в регионе сетью железных дорог. Неслучайно, что в открытии этих важных объектов принимает участие и Президент Турции. Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии международного аэропорта в Артвине в Турции, который является очень важным проектом, потому что он позволит обеспечить коммуникацию между восточными регионами Турции и западными регионами Азербайджана", - сказал он.

Велизаде отметил, что строящиеся в Карабахе железные дороги тоже направлены на соединение Азербайджана с Турцией.

"Сегодня мы наблюдаем строительство железной дороги Карс-Игдыр-Нахчыван и после реализации проекта по строительству Зангезурского коридора эта сеть объединится с железнодорожной сетью Азербайджана и Ирана. Мы видим, что иранская сторона тоже заинтересована в участии в строительстве этой транспортной инфраструктуры", - сказал он.

Велизаде подчеркнул, что реализация всех этих инициатив (строительство аэропортов, автомобильных и железных дорог) направлена на формирование новой экономической реальности в регионе.

"Хочу напомнить, что президенты Азербайджана и Турции приняли участие в закладке фундамента железнодорожной станции Гумлаг в Джебраиле. Это тоже является показателем чрезвычайно важного значения и для турецкой, и для азербайджанской сторон. Стоит подчеркнуть, что центральноазиатские страны считают Азербайджан и Турцию связующим звеном между Центральной Азией и странами Европы. Растущие темпы грузоперевозок всеми видами транспорта свидетельствуют о том, что регион нуждается в новой транспортной инфраструктуре, увеличении пропускной способности. Все реализуемые Азербайджаном проекты являются показателями того, что мы готовы адекватно реагировать на эти процессы", - добавил эксперт.

По словам эксперта-экономиста Эмина Гарибли, строительство международных аэропортов, железных и автомобильных дорог, с точки зрения транзита, очень важно не только для нашей страны, но и для региона в целом.

"Считаю, что реализация этих проектов привлекает большие инвестиции в экономику Азербайджана и создает устойчивый экономический рост. Реализация всех инициатив Азербайджана на освобожденных территориях придаст дополнительный импульс развитию всего региона", - сказал Гарибли.

Таким образом, мир уже принял реальность Зангезурского коридора, который объединит весь тюркский мир и полностью изменит транзитное значение нашей страны, а также геоэкономический ландшафт региона. Ведущимися на освобожденных землях созидательными работами глава государства еще раз направляет миру месседж о том, что Карабах - это азербайджанская земля, и Азербайджан вновь превратит ее в райский уголок. Теперь мир видит, кто истинный хозяин этой земли.