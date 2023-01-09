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Из-за непогоды отложен ряд межрайонных автобусных рейсов - госагентство Азербайджана

Транспорт Материалы 9 января 2023 17:54 (UTC +04:00)
Из-за непогоды отложен ряд межрайонных автобусных рейсов - госагентство Азербайджана

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Из-за погодных условий отложены автобусные рейсы в Габалу, Исмаиллы, Огуз, Губу, Гусар, Хачмаз, Гедабей.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, в настоящее время наблюдается снижение пассажирского спроса на эти рейсы из Баку.

"Перевозчики заранее были предупреждены о подготовке транспорта к зимнему сезону и необходимости принятия для этого необходимых мер. Кроме того, соответствующие поручения даны региональным автовокзальным комплексам, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную работу автобусов на межрайонных и междугородних регулярных маршрутах", - добавили в агентстве.

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