В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» подвели итоги деятельности за 2022 год (ФОТО)

БАКУ/Trend/ Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) добилось ряда важных успехов в рамках своей деятельности за прошедший год.

Необходимые меры, осуществленные в направлении модернизации железнодорожной инфраструктуры и активное участие в проектах международных транспортных коридоров, внесли важный вклад в рост объемов перевозок и укрепление транзитного потенциала нашей страны.

Так, в 2022 году в связи с ростом объема грузовых перевозок транзитные перевозки возросли на 2,9 млн тонн до 7,5 млн тонн, а в общем перевозки увеличились на 3,7 млн ​​тонн, составив 18,7 млн ​​тонн. В грузоперевозках рост наблюдался в основном по таким видам грузов, как нефтепродукты, химические и минеральные удобрения, строительные материалы, каменный уголь.

Для ЗАО АЖД, нацелившегося на превращение в ведущего партнера в сфере транзитных перевозок во всем регионе, поворотный момент в этой сфере пришелся на 2022 год. Так, по сравнению с 2021 годом грузоперевозки по коридору Восток-Запад выросли на 500 тысяч тонн до 3,9 млн тонн, а по коридору Север-Запад возросли на 2 млн тонн, достигнув цифры в 2,9 млн тонн. Рост грузоперевозок по коридору Север-Юг зафиксирован на уровне 90%, рост перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту составил 41%.

Осуществлен ряд проектов в сфере оказания качественных услуг по пассажирским перевозкам, обеспечения доступной по цене, комфортной, скоростной и безопасной перевозки населения, обновления в современном стиле инфраструктуры пассажирских станций и вокзалов.

В 2022 году достигнут самый высокий показатель за последние десять лет по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом по стране: за год перевезено 5 млн 136 тыс. пассажиров. Это на 84% больше, чем в 2021 году. Значительная часть этого показателя (5 миллионов 8 тысяч пассажиров) приходится на перевозки по Абшеронской кольцевой железной дороге. Также в прошлом году было восстановлено движение поездов в направлении Баку-Гянджа-Баку, а по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Нового года на линию были пущены дополнительные поезда.

Отметим, что до пандемии, в 2019 году по железным дорогам Азербайджана по внутренним и международным направлениям было перевезено в общей сложности 3 875 729 пассажиров.

Помимо внесения существенного вклада в устранение заторов, наблюдаемых в транспортном секторе, АЖД также сыграли большую роль в обеспечении удовлетворенности пассажиров. Пассажиры, отдавшие предпочтение экологически чистым, скоростным и отвечающими современным стандартам электропоездам, своевременно и в безопасных условиях доставляются в пункты назначения.

В рамках мероприятий в области охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды ЗАО АЖД предприняло ряд серьезных шагов в деле создания безопасных условий для своих сотрудников, пассажиров, подрядчиков и бизнес-клиентов, а также провело просветительские кампании для населения в жилых районах и средних школах, расположенных вблизи железнодорожных линий.

В течение года был проделан большой объем работ по обновлению или капитальному ремонту подвижного состава. Так, согласно ранее подписанному контракту на закупку 10 пассажирских поездов типа FLIRT, эти составы планируется доставить в Баку уже в 2023-2024 годах. Новые поезда внесут существенный вклад в более интенсивную и качественную организацию пассажирских перевозок по Абшеронской кольцевой железной дороге и в направлении регионов.

В то же время стартовал процесс закупки 605 контейнерных платформ с целью удовлетворения растущего спроса в сфере транзитных грузоперевозок. Кроме того, принят ряд важных решений по приобретению и капитальному ремонту достаточного для обеспечения транзитных грузоперевозок числа магистральных и маневровых локомотивов.

В направлении модернизации дорожной инфраструктуры, продолжена в соответствии с графиком реконструкция железнодорожной линии Сумгаит-Ялама протяженностью 363 км. Здесь завершено уже 48% строительных работ. Осуществление проекта создаст в будущем широкие возможности для скорой и безопасной перевозки еще большего объема грузов в этом направлении.

Согласно графику продолжились работы и по строительству железных дорог и железнодорожной инфраструктуры в соответствии с поручениями главы государства Ильхама Алиева по созданию необходимой инфраструктуры в ходе строительных работ на освобожденных от оккупации территориях.

Проектные работы железнодорожной линии Горадиз-Агбенд протяженностью 140,6 км, которую планируется достроить в 2024 году, выполнены на 78%, а строительные работы - на 38% (53,2 км). Будучи маршрутом международного значения, железная дорога Горадиз-Агбенд в ближайшем будущем будет играть существенную роль в грузовых перевозках между Азией и Европой.

На участке железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено 85% работ по строительству железнодорожного моста через реку Хакяри, имеющего 13 пролетов и протяженность 418 метров. Самый длинный железнодорожный мост в Азербайджане даст стимул росту грузоперевозок между странами региона.

Достигнут значительный прогресс и в деле восстановления железной дороги Барда-Агдам: строительные работы здесь завершены на 64%.

В 2022 году по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс было перевезено 432 284 тонны грузов, с учетом чего общий объем грузоперевозок по этой линии за 2017-2022 годы составил 1 347 585 тонн. Осуществляется ряд важных проектов, нацеленных на значительное увеличение грузоперевозок по данному маршруту.

Основные цели АЖД в 2023 году – значительно повысить эффективность своей деятельности, дав старт цифровизации операционных и управленческих процессов, трансформироваться в современную и интегрированную структуру, предоставляющую рыночные и высококачественные услуги.