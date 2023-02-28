Азербайджан к 2030 году может стать транзитной страной для ежегодных перевозок до 15 млн тонн грузов - Лавров

БАКУ /Trend/ - Азербайджан к 2030 году может стать транзитной страной для ежегодных перевозок до 15 миллионов тонн товаров и грузов.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе открытия конференции «Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности» в рамках 3-го заседания российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

"В наших планах реализация масштабных совместных проектов, имеющих не только региональное, но и глобальное измерение. Прежде всего, это дальнейшее расширение международного транспортного коридора Север-Юг, включая участок Решт-Астара. Азербайджан к концу десятилетия может стать транзитной страной для ежегодных перевозок до 15 миллионов тонн товаров и грузов. Конечно, еще предстоит решить логистические, технические, финансовые, юридические аспекты, но необходимые для достижения успеха политическая воля и мотивация присутствует. Президенты это в очередной раз подтвердили и интерес других стран, которые будут задействованы в этом проекте или которые хотят включиться в него в качестве инвесторов налицо, а значит успех гарантированно будет", - сказал он