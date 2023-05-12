АЖД приняла участие в выставке «Транспорт и логистика - 2023» (ФОТО)

Делегация во главе с председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшаном Рустамовым побывала с визитом в Мюнхене для участия в международной выставке «Транспорт и логистика - 2023».

Председатель АЖД Р.Рустамов в ходе двусторонних встреч с руководителями InterRail, DHL, Forwardis, Hupac, HHLA, DB Cargo, PKP Cargo и других международных компаний-грузоперевозчиков детально обсудил вопросы ускоренной перевозки контейнерных грузов из Китая в Европу по Среднему коридору, оптимизации транзитного времени, увеличения объемов грузов и привлечения новых грузов.

Главам компаний была дана подробная информация относительно организации совместного обмена информацией со всеми железнодорожными ведомствами-участниками Среднего коридора в целях увеличения пропускной способности при грузоперевозках, координации движения перевозимых грузов с Оперативным центром, совершенствования среднесрочного планирования, осуществляемых инфраструктурных проектов, в том числе ликвидации «узких мест» на маршруте и готовности подвижного состава.

Было отмечено, что за первые три месяца 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года значительно оптимизирована доставка контейнерных грузов из Китая и Центральной Азии в Европу по железным дорогам Азербайджана, а за счет того, что заказы бизнес-партнеров доставлялись в пункты назначения в 20-дневный срок, обеспечена удовлетворенность клиентов.

Напомним, на выставке «Транспорт и логистика - 2023» дочерние компании АЖД - ADY Express и ADY Container представлены общим стендом.

На выставке в Мюнхене около 2500 компаний из 65 стран мира на своих персональных стендах широко презентуют свои услуги в области транспорта, логистики, грузоперевозок и высоких технологий.

Выставка «Транспорт и логистика», проходящая с 1978 года раз в два года, по своему масштабу входит в пятерку подобных мероприятий в мире. Выставка является крупнейшей международной площадкой, посвященной автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным перевозкам.