Азербайджан и Голландия подписали меморандум о строительстве кораблей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ООО "Бакинский судостроительный завод", Бакинский международный морской торговый порт и голландская Damen Shipyards Gorinchem B.V. подписали меморандум о взаимопонимании о трехстороннем сотрудничестве.

Как сообщает в четверг Trend, в рамках этого сотрудничества на Бакинском судостроительном заводе будут строить корабли Damen.

Отметим, что Damen объединяет 35 судостроительных и судоремонтных заводов, расположенных в разных странах мира, в том числе 15 верфей в Нидерландах, где находится штаб-квартира компании. Остальные 20 верфей расположены в Польше, Румынии, Турции, Катаре, Китае, Вьетнаме, ЮАР, ОАЭ, Сингапуре. Компания также имеет совместные предприятия во многих других странах. Сегодня в компании работает более 11 тысяч человек.