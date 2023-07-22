Судоходство на Каспийском море имеет важное значение для устойчивого развития Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Судоходство на Каспийском море имеет важное значение как для Туркменистана, так и для остальных стран Центральной Азии для свободного, открытого и устойчивого развития.

Об этом сказали Trend в посольстве Японии в Туркменистане.

Было отмечено, что Каспийский морской путь привлекает все больше внимания в качестве альтернативного транспортного коридора после начала боевых действий в Украине.

В посольстве сообщили, что в этом контексте Япония организовала общественный симпозиум "Связь с Центральной Азией и Кавказом" в марте 2023 года: 12-й Токийский диалог в рамках диалога "Центральная Азия + Япония"".

"На этом симпозиуме эксперты из стран Центральной Азии и Кавказа, включая Туркменистан, обменялись мнениями на уровне практиков и провели содержательные дискуссии, сосредоточив внимание на упрощении логистики для дальнейшего использования Каспийского морского пути", - добавили в посольстве.

Морские перевозки через Каспийское море предоставляют Туркменистану возможность улучшить экономические показатели страны. Эти перевозки способствует развитию международной торговли, модернизации портовой инфраструктуры, диверсификации экономики, транспортной логистики и туризма.