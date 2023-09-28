Планируется создание Фонда TRACECA

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2023 года в формате веб-конференции начала работу Рабочая группа по доработке документов, регулирующих статус и деятельность Фонда TRACECA, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным TRACECA, создание фонда является эффективным механизмом, который позволит привлечь средства, которые будут использоваться исключительно в интересах сторон и на их территории.

Участники встречи из Азербайджана, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Румынии, Турции, Украины и Узбекистана рассмотрели предложения по доработке текста Правил работы Фонда TRACECA.

Во время конференции ряд стран внесли предложения по доработке текста правил относительно механизмов управления, порядка финансирования, вопросов аудита и прекращения деятельности фонда.

Кроме того, рабочая группа рассмотрела предложения, определяющие сроки рассмотрения заявок на проектное финансирование, целесообразность определения максимальных порогов финансирования, условия реализации проекта, а также механизмы софинансирования с частичным выделением средств Фонда TRACECA.

По итогам обсуждений Постоянный секретариат продолжит работу по доработке текста Правил работы Фонда с учетом достигнутых договоренностей и озвученных позиций.

Напомним, что коридор TRACECA участвует в постепенно развивающихся тенденциях торгово-экономического развития. Основные транспортные потоки, проходящие через коридор, формируются, с одной стороны, в Западной и Центральной Европе, а с другой – в Центральной и Юго-Восточной Азии.