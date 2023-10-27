Мы знаем о большом значении Среднего коридора - посол США в Грузии

​БАКУ /Trend/ - Мы знаем о большом значении Среднего коридора и роли Грузии в нем.

Об этом сказала посол США в Грузии Робин Данниган на "Форуме Шелкового пути", сообщает в пятницу Trend.

«США и их компании находятся здесь, чтобы продолжать поддерживать и участвовать в этом развитии. Как посол я полностью готова поддержать этот вопрос. Я считаю, что «Форум Шелкового пути» важен для объединения частного и государственного секторов стран Среднего коридора для поддержки развития этого важного транзитного маршрута. Этого невозможно добиться без сотрудничества частного и государственного секторов», — сказала Робин Данниган.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.