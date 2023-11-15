Названы сроки завершения проекта по расширению БТК на территории Грузии

БАКУ /Trend/ - До конца 2023 года будут завершены работы по расширению железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) на территории Грузии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

"Расположенный на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, Азербайджан выступает инициатором ряда стратегических транспортных проектов. Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, реализуемый по инициативе и финансовой поддержке нашей страны, был сдан в эксплуатацию в 2017 году. Еще одним важным проектом является запуск Бакинского международного морского торгового порта. Свободная экономическая зона "Алят", расположенная рядом с Бакинским международным морским торговым портом и обладающая современной инфраструктурой, позволит привлечь местных и иностранных инвесторов, организовать производство экспортно-ориентированных продуктов и услуг с высокой добавленной стоимостью, расширить транзитные возможности Азербайджана, увеличить грузоперевозки. Хочу отметить, что наша стратегия социально-экономического развития также предусматривает превращение нашей страны в региональный хаб и центр электронной коммерции", - сказал Джаббаров.

Отметим, что БТК является важным звеном Среднего коридора, одного из торговых путей между Азией и Европой, и обеспечивает бесперебойное железнодорожное сообщение между Китаем и Европой.

Напомним, что 850-километровая железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была сдана в эксплуатацию в 2017 году. Ускоренная доставка товаров из Азии в Европу через Азербайджан повышает значимость БТК в региональной транспортной сети.