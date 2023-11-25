Венгрия заинтересована в развитии Среднего коридора – Петер Сийярто

БАКУ/Trend/ - Венгрия заинтересована в развитии Среднего коридора.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

«Китай сейчас является вторым источником импорта для венгерской экономики. Венгрия - страна номер один для китайских инвестиций в Центральной Европе. Мы покупаем все больше и больше энергоресурсов в этом регионе, включая нефть из Казахстана и природный газ из Азербайджана. Поэтому мы абсолютно заинтересованы в увеличении пропускной способности маршрутов доставки между Азией и Европой. Это означает, что мы хотели бы внести свой вклад в увеличение пропускной способности Среднего коридора, будь то транспортный маршрут, железная дорога или транспортировка электроэнергии или газа. В этом плане у нас образцовое сотрудничество с Азербайджаном, Грузией и Румынией в рамках проекта под названием «Средний зеленый коридор», который предусматривает транспортировку «зеленой» энергии из Каспийского региона в Центральную Европу», - сказал он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

X: @Lyaman_Zeyn