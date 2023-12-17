Названа дата начала строительства ж/д Решт-Астара

БАКУ /Trend/ - В ближайшие 1,5 месяца в провинции Гилян, расположенной на севере Ирана, начнется строительство железнодорожной линии Решт-Астара в рамках международного коридора «Север-Юг».

Как передает Trend, об этом сказал заместитель министра дорог и городского развития Ирана Шахрияр Эфендизаде.

По его словам, после завершения строительства железной дороги Решт-Астара Иран будет напрямую связан с железнодорожной линией Азербайджана. Кроме того, Иран будет связан железнодорожной линией с Россией через Азербайджан и из России с Северной Европой. Таким образом, появится железнодорожная линия из Северной Европы до порта Бандар-Аббас, расположенного на юге Ирана. Это основной маршрут международного коридора Север-Юг.

Заместитель министра сказал, что работы по проекту строительства железной дороги Решт-Астара между Ираном и Россией уже завершаются. После подготовки проекта будет получен кредит от России на строительство железной дороги и начато строительство железной дороги согласно соглашению между двумя странами.

Эфендизаде добавил, что примерно 30-40 процентов железнодорожной линии Решт-Астара будет состоять из мостов.

Отметим, 17 мая 2023 года было подписано соглашение между Россией и Ираном о строительстве железной дороги Решт-Астара в провинции Гилян на севере Ирана. На железнодорожной линии Рашт-Астара протяженностью 163 км будет построено 9 станций. С завершением строительства этой железной дороги будет усовершенствован международный коридор Север-Юг, и железнодорожная сеть Ирана будет связана со странами Кавказа, Россией и странами Северной Европы. Согласно соглашению, российская сторона должна потратить на строительство этой железной дороги 1,6 миллиарда евро. Эту железную дорогу планируется построить и завершить в течение 48 месяцев.

Добавим, что на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года, была заложена основа транспортного коридора «Север-Юг». В целом ряд стран (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Болгария, Индия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Султанат Оман, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Турецкая Республика, Украина) ратифицировали указанное Соглашение. Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов, следующих из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (срок доставки по действующему маршруту составляет более 6 недель, ожидается, что он составит 3 недели через "Север Юг").

Железная дорога Казвин-Решт (175 км) введена в эксплуатацию 6 марта 2019 года для соединения железных дорог Азербайджана с иранской железнодорожной сетью в рамках коридора. Железная дорога Решт-Астара должна быть построена на территории Ирана.