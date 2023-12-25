Российская авиакомпания запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку

БАКУ /Trend/ — Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 января запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку, передает Trend со ссылкой на пресс-службу этой российской авиакомпании.
Вылеты из аэропорта "Кольцово" Екатеринбурга будут осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.
"Уральские авиалинии" уже начали с 24 декабря выполнять рейсы из Москвы в Дубай, а с 27 декабря начнут летать в ОАЭ из Екатеринбурга.
В январе, помимо, Баку, намечена полетная программа из "Кольцово" в Стамбул.