Российская авиакомпания запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку

БАКУ /Trend/ — Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 января запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку, передает Trend со ссылкой на пресс-службу этой российской авиакомпании.

Вылеты из аэропорта "Кольцово" Екатеринбурга будут осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.