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Российская авиакомпания запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку

Транспорт Материалы 25 декабря 2023 18:12 (UTC +04:00)
Российская авиакомпания запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ — Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 января запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку, передает Trend со ссылкой на пресс-службу этой российской авиакомпании.

Вылеты из аэропорта "Кольцово" Екатеринбурга будут осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.

"Уральские авиалинии" уже начали с 24 декабря выполнять рейсы из Москвы в Дубай, а с 27 декабря начнут летать в ОАЭ из Екатеринбурга.

В январе, помимо, Баку, намечена полетная программа из "Кольцово" в Стамбул.
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