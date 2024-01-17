Вылет рейса AZAL по маршруту Баку-Нахчыван задерживается

БАКУ/Trend/ - Вылет рейса J2-251 авиакомпании Azerbaijan Airlines, запланированного по маршруту Баку-Нахчыван, задерживается из-за неблагоприятных погодных условий (сильный туман) в пункте назначения, передает в среду Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Выполнение данного рейса будет осуществлено сразу после улучшения погодных условий в аэропорту Нахчывана.

Согласно правилам авиакомпании, пассажиры задержанного рейса будут обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание.

При возникновении дополнительных вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр авиакомпании по электронной почте [email protected] или через WhatsApp по номеру - +994(55) 204 65 54.