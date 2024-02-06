Азербайджан и Китай обсудили использование экологически чистого транспорта в стране (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Китай обсудили использование экологически чистого транспорта в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, в рамках визита в Китай делегации, возглавляемой первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым, состоялся ряд деловых встреч.

В рамках визита делегация встретилась с руководством предприятий, производящих автомобили в Китае, ознакомилась с производственной деятельностью заводов. На встречах была представлена ​​информация о благоприятной деловой среде Азербайджана и возможностях, созданных для инвесторов.

Было отмечено, что повышение энергоэффективности, возобновляемой энергетики и развитие отраслей, связанных с этим сектором, входят в число основных приоритетов страны. В Азербайджане имеются широкие возможности для создания специализированных предприятий в этой сфере. Представители китайских компаний были проинформированы о мерах, реализуемых в сфере применения "зеленых" технологий и использования экологически чистого транспорта в стране, было подчеркнуто, что существуют широкие перспективы для бизнес-инициатив, а также возможности создания совместных проектов.

На встрече с руководством офиса глобализации компании "Алибаба" были обсуждены вопросы реализации азербайджанской продукции на платформе электронной коммерции "Алибаба".

Отмечается, что азербайджанская делегация также посетила Азербайджанский торговый дом в Пекине, где была представлена азербайджанская продукция и продемонстрирован бренд "Made in Azerbaijan".

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