Расширение маршрута БТК может быть завершено до конца апреля

БАКУ /Trend/ - Увеличение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) до 5 миллионов тонн может быть завершено до конца апреля 2024 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на информацию председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшана Рустамова в соцсетях.

"Есть амбициозная цель завершить строительство БТК расширенной мощностью в апреле 2024 года. Эти усилия не только подчеркивают нашу приверженность делу содействия мировой торговле, но и укрепляют роль Азербайджана как ключевого звена в международной транспортной цепочке", - подчеркнул Рустамов.

Он отметил, что до 95 процентов работ, проведенных в направлении полной модернизации дороги, уже завершены, "несмотря на такие трудности, как работы на высоте 2400 метров над уровнем моря на определенном участке, и температурой до минус 30 в зимний период".

"Проект не только позволит транспортировать до 5 миллионов тонн грузов в год, но и укрепит сотрудничество между АЖД и железнодорожными управлениями Грузии и Турции для повышения эффективности взаимной деятельности", - отметил глава АЖД в соцсетях.

Напомним, что ранее, в течение 2018-23 годов, БТК могла перевозить не более 1-1,5 миллиона тонн грузов в год, и для увеличения мощности были проведены пять этапов работ на территории трех государств.