Средний коридор был в центре внимания встречи главы АЖД и спецпредставителя ЕС

БАКУ/Trend/ - Глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД или ADY) Ровшан Рустамов и спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала обсудили в среду Средний коридор и его растущее значение, передает Trend со ссылкой на сообщение АЖД.

"Было обсуждено развитие сотрудничества с ЕС, международный торгово-транспортный маршрут "Средний коридор" и его растущее значение. Председатель ЗАО дал информацию о проектах в регионе, восстанавливаемой железнодорожной инфраструктуре на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана", - отмечено в информации АЖД.

Стороны признали важным продолжение развития Среднего коридора.

Отметим, что грузоперевозки по данному маршруту набирают обороты. Рост в 2023 году составил 86 процентов - до 2,76 миллиона тонн.

В 2024 году ожидается рост до 4,2 миллиона тонн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!