В Азербайджане вырос объем грузоперевозок всеми видами транспорта

БАКУ /Trend/ — Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-марте 2024 года составил 54,6 миллиона тонн, что на 4,7 процента больше показателя января-марта 2023 года, сообщает в понедельник Trend.

По данным Госкомитета по статистике страны, в структуре грузоперевозок 76,4 процента приходятся на частные транспортные предприятия (рост на 5,3 процента к показателю января-марта 2023 года), остальное — на госкомпании.

Госкомитет сообщил, что морским транспортом было перевезено 1,936 миллиона тонн различных грузов (рост на 6,1 процента), автомобильным транспортом - 30,418 миллиона тонн (рост на 7,2 процента), воздушным — 94,5 тысячи тонн (рост на 13 процентов), железнодорожным - 4,47 миллиона тонн (рост на 0,3 процента).