Глава Европейского совета соседства о важности Среднего коридора для стратегической автономии ЕС

БАКУ /Trend/ - Управляющий директор Европейского совета соседства (ENC)

Сэмюэл Довери Вестербай (Samuel Doveri Vesterbye) опубликовал на портале "Euroactiv" материал "Стратегическая автономия Европы опирается на Средний коридор".

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на эту статью, в ней автор отметил, что Средний коридор - это та торговая зона, которая отвечает многим условиям ЕС по развитию еврозоны.

"Разумные шаги Европы по снижению рисков, связанных с чрезмерной зависимостью от китайских технологий и критически важного сырья, требуют новых областей, куда ЕС может переместить свои цепочки поставок, сохраняя при этом экономически эффективное ценообразование, доступ к дешевой энергии и добыче титана, урана и ряда других элементов, необходимых для европейской промышленности. Есть одна «торговая зона и коридор», который отвечает многим из этих условий - это Средний коридор, простирающийся от Балкан, Турции и Черного моря до Южного Кавказа, Каспийского моря и Центральной Азии", - подчеркивает глава ENC.

Он отмечает, что недавнее решение ЕБРР об инвестициях в размере 10 миллиардов евро в Центральную Азию доказывает, насколько серьезно бизнес-инвесторы относятся к Среднему коридору.

"Средний коридор, вопреки распространенному мнению, обеспечивает безопасный проход китайских товаров в Европу и наоборот. То есть выполняет условие о необходимом балансировании Европы между Китаем и США для сохранения максимального влияния, переговорной силы и – по определению – стратегической автономии", - считает Сэмюэл Довери Вестербай.

По его мнению, внимание ЕС к Среднему коридору не означает, что другие коридоры неважны (например, Суэц), а речь идет о диверсификации и оптимизации европейской безопасности поставок, энергии и доступа.

"Кроме того, мельчайшие детали политики влияют на транспортную политику. В частности, речь идет о Турции, для которой Средний коридор является большим приоритетом. ЕС уже упростил визовый режим для водителей грузовиков из Турции и мог бы использовать "политику "Среднего коридора" для управления отношениями с Турцией, которая слишком долго балансировала между Россией и Западом", - считает автор.

Он также отмечает, что успех Среднего коридора опирается на тщательное балансирование между США и Китаем.

"Поддержка перемещения цепочки поставок (например, из Китая) и региональная интеграция вдоль Среднего коридора окажутся ключевым моментом в обеспечении поддержки США", - отметил Сэмюэл Довери Вестербай.

Он также обратил внимание на то, что "огромные размеры Казахстана, низкая соленость Каспия представляют огромное пространство для строительства солнечных панелей и ветровых электростанций (экономия за счет масштаба) для поддержки крупномасштабного промышленного производства водорода по всей территории Казахстана".

"Доступность богатых ресурсов Узбекистана (критически важное сырье), связи стран Центральной Азии с Турцией, выход на Западные Балканы принесут и другие преимущества - как ЕС, так и странам Среднего коридора. Речь идет о технологиях, эффективных рынках труда, гармонизации нормативно-правовой базы, развитии автомобильного и железнодорожного сообщения для перевозки грузов", - считает управляющий директор Европейского совета соседства.

Отметим, что Средний коридор действует уже 10 лет, но именно в последние годы - очень активно.

Так, в 2023 году по нему прошло 2,7 млн тонн грузов (рост на 86%), а в 2024 году прогнозируются 4,2 млн тонн.