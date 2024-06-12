Средний коридор следует превратить в жизнеспособный маршрут – посол Казахстана

БАКУ/Trend/ - Средний коридор следует превратить в жизнеспособный маршрут, который существует сам по себе.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Caspian Policy Center (CPC), об этом сказал посол Казахстана в Великобритании Магжан Ильясов, выступая на второй конференции по связности в Каспийском регионе в Лондоне.

Ильясов упомянул, что одним из приоритетов Казахстана является раскрытие всего потенциала Среднего коридора, гарантируя, что он будет использоваться не в качестве альтернативного или второстепенного маршрута.

"Мы должны превратить его в жизнеспособный маршрут, который существует сам по себе", - подчеркнул он.

Посол Казахстана также рассказал о приоритетах своей страны на COP29.

"Для Казахстана и стран Центральной Азии одним из вопросов, на котором мы сосредоточим свое внимание, является вода", — добавил Ильясов.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

X: @Lyaman_Zeyn

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