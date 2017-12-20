Аэропорт Ташкента возобновил работу

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова возобновил работу по приему и отправке воздушных судов в обычном режиме, сообщила в среду национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари".

Сегодня утром главную воздушную гавань страны закрыли из-за неблагоприятных метеоусловий. В районе аэропорта наблюдался сильный туман, а граница видимости была ниже минимума.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, аэропорт не смог принять рейсы из Стамбула, Минска, Санкт-Петербурга, Тель-Авива, Бишкека и Рима. Самолеты приземлились в аэропортах "Самарканд" и "Навои". На запасные аэродромы были направлены и рейсы из Парижа и Лондона, а также самолет авиакомпании Turkish Airlines.

Также из-за густого тумана не смог приземлиться в аэропорту Ташкента самолет со спикером парламента Кыргызстана Дастанбеком Джумабековым и другими депутатами кыргызского парламента.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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