Узбекистан, Кыргызстан и Китай обсудят развитие автоперевозок

Узбекистан, Кыргызстан и Китай планируют провести в Ташкенте в январе будущего года рабочую встречу по развитию автомобильных грузоперевозок между странами, сообщает Sputnik Узбекистан.

Активизация этого вопроса связана с необходимостью полноценного использования транспортного коридора Ташкент — Андижан (Узбекистан) — Ош — Иркештам (Кыргызстан) — Кашгар (Китай), а также вступающим в силу с 1 января 2018 года Межправительственным соглашением Узбекистана и Китая о международном автомобильном сообщении.

Для масштабного запуска грузовых автомобильных перевозок между Узбекистаном и Китаем по этому маршруту необходимо решить технический вопрос — обменяться бланками разрешения на въезд. Узбекская сторона к этому готова. Однако здесь есть один проблемный вопрос — у Китая пока нет соглашения по транзиту грузов через территорию Кыргызстана, у этих стран только двустороннее соглашение.

"У Узбекистана с Кыргызстаном соглашение по транзиту в третьи страны есть. Поэтому возникает проблема: узбекские грузовики смогут доехать до Поднебесной, а китайские до Узбекистана — нет. Китайская сторона может на первых порах разрешить узбекским перевозчикам в одностороннем порядке въезжать к себе, ведя параллельную работу по согласованию всех законодательных нюансов с Кыргызстаном. Все эти вопросы мы обсудим на встрече в январе в Ташкенте", — отметил Sputnik источник в Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта.

В настоящее время перевозки грузов между Узбекистаном и Китаем осуществляются преимущественно железнодорожным транспортом через казахстанско-китайские пункты пропуска, что влечет за собой значительные расходы и издержки во времени.

Например, стоимость перевозки одного контейнера железнодорожным транспортом по маршруту Хоргос (Китай) — Алтынколь — Алматы (Казахстан) — Ташкент — Асака (Узбекистан) протяженностью 1570 км составляет более 2,6 тысячи долларов, что, по предварительным расчетам, на 20% выше по сравнению с его перевозкой автомобильным транспортом по маршруту Ташкент — Иркештам — Кашгар (около 600 км).

В конце октября этого года Узбекистан, Кыргызстан и Китай успешно организовали первый пилотный автокараван из девяти машин, прошедший по этому маршруту.

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