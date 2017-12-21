Узбекистан, Кыргызстан и Китай обсудят развитие автоперевозок

21 декабря 2017 10:40 (UTC+04:00)

Узбекистан, Кыргызстан и Китай планируют провести в Ташкенте в январе будущего года рабочую встречу по развитию автомобильных грузоперевозок между странами, сообщает Sputnik Узбекистан.

Активизация этого вопроса связана с необходимостью полноценного использования транспортного коридора Ташкент — Андижан (Узбекистан) — Ош — Иркештам (Кыргызстан) — Кашгар (Китай), а также вступающим в силу с 1 января 2018 года Межправительственным соглашением Узбекистана и Китая о международном автомобильном сообщении.

Для масштабного запуска грузовых автомобильных перевозок между Узбекистаном и Китаем по этому маршруту необходимо решить технический вопрос — обменяться бланками разрешения на въезд. Узбекская сторона к этому готова. Однако здесь есть один проблемный вопрос — у Китая пока нет соглашения по транзиту грузов через территорию Кыргызстана, у этих стран только двустороннее соглашение.

"У Узбекистана с Кыргызстаном соглашение по транзиту в третьи страны есть. Поэтому возникает проблема: узбекские грузовики смогут доехать до Поднебесной, а китайские до Узбекистана — нет. Китайская сторона может на первых порах разрешить узбекским перевозчикам в одностороннем порядке въезжать к себе, ведя параллельную работу по согласованию всех законодательных нюансов с Кыргызстаном. Все эти вопросы мы обсудим на встрече в январе в Ташкенте", — отметил Sputnik источник в Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта.

В настоящее время перевозки грузов между Узбекистаном и Китаем осуществляются преимущественно железнодорожным транспортом через казахстанско-китайские пункты пропуска, что влечет за собой значительные расходы и издержки во времени.

Например, стоимость перевозки одного контейнера железнодорожным транспортом по маршруту Хоргос (Китай) — Алтынколь — Алматы (Казахстан) — Ташкент — Асака (Узбекистан) протяженностью 1570 км составляет более 2,6 тысячи долларов, что, по предварительным расчетам, на 20% выше по сравнению с его перевозкой автомобильным транспортом по маршруту Ташкент — Иркештам — Кашгар (около 600 км).

В конце октября этого года Узбекистан, Кыргызстан и Китай успешно организовали первый пилотный автокараван из девяти машин, прошедший по этому маршруту.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Кыргызстан поставит Узбекистану 550 млн кВт/ч электроэнергии
Энергетика 10:36
Кыргызстан инициирует проведение региональной конференции по экологической ситуации в ЦА
Центральная Азия 10:01
Беларусь и Узбекистан намерены расширить экономические отношения
Бизнес 09:49
Узбекистан присоединится к Кейптаунской конвенции и Авиационному протоколу
Бизнес 09:25
Узбекистан пересмотрит соглашение с Азербайджаном по международным автоперевозкам
Бизнес 08:06
Сенат Узбекистана одобрил повышение самостоятельности местных бюджетов
Узбекистан 07:16
Президент Узбекистана и министр обороны Китая обсудили развитие военного сотрудничества
Узбекистан 07:11
В Узбекистане появится еще два профессиональных праздника
Узбекистан 07:09
Административными взысканиями в адрес узбекских предпринимателей займутся суды
Узбекистан 07:03
Сенат Узбекистана одобрил закон «Об административных процедурах»
Узбекистан 06:59
Делегация Узбекистана участвует в международной конференции по итогам «Года исламской солидарности» в Баку
Азербайджан 06:10
Показатели узбекского банка «Orient Finans» выросли в разы
Бизнес 20 декабря 20:34
В Узбекистане за задержку импорта будут начисляться штрафы
Бизнес 20 декабря 20:26
Сенат Узбекистана принял госбюджет-2018
Бизнес 20 декабря 18:04
С 2018 г. черным металлопрокатом в Узбекистане будут торговать только на бирже
Бизнес 20 декабря 17:26
Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном увеличился
Бизнес 20 декабря 16:01
В 2018 году председательство в органах ЕАЭС от Кыргызстана переходит к России
Центральная Азия 20 декабря 15:51
В Аомэне прошла церемония по случаю 18-й годовщины возвращения Аомэня в лоно Родины (ФОТО)
Китай 20 декабря 15:19