Кыргызстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения

23 января 2018 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал договор «О ратификации соглашения о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан», подписанного 6 октября 2017 года в городе Ташкент.

Закон принят Жогорку Кенешем (парламентом) 13 декабря 2017 года.

Основной целью соглашения является выполнение требований международных стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также положений Конвенции о международной гражданской авиации.

Ратификация данного соглашения позволит создать условия правового обеспечения обслуживания воздушного движения без ущерба национальному суверенитету, с учетом географических условий и возможности радиотехнического обеспечения полетов при организации обслуживания воздушного движения и аварийного оповещения для проведения поисково-спасательных работ.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Узбекистане введен мораторий на проверку деятельности предпринимателей
Бизнес 13:44
Крупнейший банк Узбекистана начал выплату доходов по корпоративным облигациям
Бизнес 11:24
Президент Узбекистана утвердил госпрограмму до 2022 г.
Экономика 09:38
Жээнбеков рассказал, как остановить миграцию в Кыргызстане
Кыргызстан 09:18
В Узбекистане определен порядок отбора инвесторов в СЭЗ
Узбекистан 22 января 20:39
Узбекистан намерен построить вторую железную дорогу в Афганистане
Бизнес 22 января 20:30
Хлопковое масло станет для узбекистанцев более доступным
Бизнес 22 января 19:48
«Узпромстройбанк» выделил кредит на строительство птицеводческого комплекса
Бизнес 22 января 14:18
АО BTA Uzbekistan заключило контракт на экспорт сигарет в Кыргызстан
Бизнес 22 января 13:57
ЕБРР рассмотрит проекты в области возобновляемых источников энергии в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 22 января 11:55
Кыргызстан ратифицировал договор с РФ о развитии военно-технического сотрудничества
Кыргызстан 22 января 10:24
Узбекистан, Кыргызстан и Китай обсудят развитие автомобильного сообщения
Бизнес 22 января 09:50
Лукашенко направил поздравления президентам Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана с 25-летием дипотношений
Беларусь 21 января 11:46
«Узбекские воздушные линии» намерены пополнить свой парк
Узбекистан 20 января 17:29
Узбекистан в 2018 г. увеличит объем фонда стабилизации цен на потребрынке
Бизнес 20 января 15:54
В Узбекистане утверждена дорожная карта по развитию масложировой отрасли
Бизнес 20 января 11:08
В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Центральной Азии и США
США 20 января 09:41
Мэрия Сеула поможет ташкентским коллегам в создании «Цифрового офиса»
Узбекистан 20 января 08:49