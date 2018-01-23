Кыргызстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал договор «О ратификации соглашения о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан», подписанного 6 октября 2017 года в городе Ташкент.

Закон принят Жогорку Кенешем (парламентом) 13 декабря 2017 года.

Основной целью соглашения является выполнение требований международных стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также положений Конвенции о международной гражданской авиации.

Ратификация данного соглашения позволит создать условия правового обеспечения обслуживания воздушного движения без ущерба национальному суверенитету, с учетом географических условий и возможности радиотехнического обеспечения полетов при организации обслуживания воздушного движения и аварийного оповещения для проведения поисково-спасательных работ.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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