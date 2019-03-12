Руководитель высшего звена ФАО в Европе и Центральной Азии приступает к работе

12 марта 2019 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Набил Ганджи, гражданин Канады, недавно приступил к исполнению обязанностей заместителя Регионального представителя ФАО по Европе и Центральной Азии, заменив на этом посту Юрико Шоджи, сообщает Trend со ссылкой на ФАО.

Ганджи усилит команду Регионального отделения Организации в Будапеште.

«Я здесь для того, чтобы использовать 20-летний опыт работы в Организации Объединенных Наций на благо стран Европы и Центральной Азии», - сказал Ганджи.

Ранее Ганджи работал в такой же должности в Региональном отделении ФАО для Ближнего Востока и Северной Африки в Каире – городе, где он родился. Во время своего последнего назначения он временно исполнял обязанности Субрегионального координатора ФАО в государствах – членах Совета сотрудничества стран Залива и Йемена, базирующегося в Объединенных Арабских Эмиратах, а также Представителя ФАО в Иране. До этого он возглавлял Центр совместных служб Организации в Будапеште, обеспечивая поддержку основных операций ФАО, включая кадровые ресурсы, финансовое обслуживание, управление активами и организацию командировок.

Ганджи имеет большой опыт работы с ФАО на корпоративном уровне, он занимал руководящие должности в штаб-квартире Организации в Риме, где осуществлял управление деятельностью, касающейся привилегий персонала, пенсионного обеспечения, кадровых ресурсов и социального обеспечения для расположенных в Риме учреждений ООН.

На посту заместителя Регионального представителя по Европе и Центральной Азии Ганджи будет оказывать поддержку заместителю Генерального директора и Региональному представителю в области политики, управления и административных обязанностей. Он также будет отвечать за руководство сетями ФАО, и контролировать работу Секретариата по подготовке 31-й сессии Региональной конференции ФАО для Европы, которая состоится в 2020 году.

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