Три бойца из Кыргызстана, которые прямо сейчас могут выступать в UFC

Вице-президент Всемирной федерации кулатуу и тренер сборной Кыргызстана по ММА Эмиль Токтогонов озвучил фамилии бойцов, которые готовы выступать в UFC прямо сейчас.

«Мы уже давно ведем работу, чтобы наши бойцы стали выступать в UFC. Прямо сейчас у нас есть несколько бойцов, которые уже готовы выступать в данной организации. Это Канат Келдибеков, Бусурманкул Абдибайит уулу и Актилек Жумабек уулу», - сказал Эмиль Токтогонов.

Также Э.Токтогонов отметил, что в свое время был готов выступать на уровне UFC Эрлан Нурбек уулу.

«Но он женился и сейчас уже воспитывает двоих детей. Поэтому его можно вычеркнуть из этого списка», - отметил Токтогонов.

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