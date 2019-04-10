Трамп: Кыргызстан - региональный лидер в поддержании демократических ценностей

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Болот Отунбаев 8 апреля 2019 года вручил Верительные грамоты Президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу, передает Trend со ссылкой на kabar.kg

По данным диппредставительства, Посол Б.Отунбаев в своем обращении к Президенту Трампу подчеркнул, что Кыргызстан рассчитывает на развитие сотрудничества с США и открытие новых горизонтов для кыргызско-американского диалога.

Посол также выразил мнение, что на сегодняшний день созрели все условия для того, чтобы перевести кыргызско-американское взаимодействие на новый уровень и открыть новую страницу в отношениях между двумя странами.

Со своей стороны Президент США Д.Трамп поздравил Б.Отунбаева с назначением на должность Посла Кыргызской Республики в США и пожелал успехов на новом посту.

Дональд Трамп особо подчеркнул роль Кыргызстана в качестве регионального лидера в поддержании демократических ценностей, а также отметил, что американская сторона готова работать над общей повесткой и углублением связей между двумя странами.

«Мы видим возможности для взаимодействия в целях обеспечения экономического роста и расширения коммерческих связей между нашими странами. Вместе мы можем помочь построению более безопасного, демократичного и процветающего мира», — отметил Дональд Трамп.

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