Жээнбеков рассказал, почему Кыргызстан не освоил высокие технологии

В век высоких технологий Кыргызстан был занят политикой, поэтому не смог воспользоваться этими достижениями, сообщил президент Сооронбай Жээнбеков на заседании парламента, передает Trend со ссылкой на sputnik.kg

По его словам, есть основные технологии, которые определяют лицо мировой экономики. Так, до 80-х годов это были атомная энергетика и спутниковая связь. С 80-х до сегодняшнего дня базовыми технологиями в мире стали микроэлектроника, персональные компьютеры и оптико-волоконная связь.

"Обогатились не только страны — производители этих технологий, но и государства, которые смогли их освоить и применить. К сожалению, мы не смогли принять участие в разработке этих технологий, мы были заняты политикой, и эти достижения прошли мимо нас", — сказал президент.

Жээнбеков подчеркнул, что долг перед подрастающим поколением — наверстать упущенные возможности. Согласно прогнозам, после 2020-х годов в мире будут активно внедряться био-, нано- и информационные технологии.

"Пусть мы сами их не разрабатываем, но нужно их хорошо изучить и освоить", — отметил президент.

Он добавил, что, если не удастся их освоить, перспективы развития страны будут туманными.

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