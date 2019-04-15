Таджикский пограничник погиб в перестрелке с контрабандистами

15 апреля 2019 09:22 (UTC+04:00)

На границе Таджикистана с Афганистаном в ночь с 13 на 14 апреля таджикский пограничник погиб в вооруженном столкновении с контрабандистами, сообщает Trend со ссылкой на fergana.agency

Инцидент произошел в районе заставы Себанди, вблизи села Кавок района Шамсиддин Шохин (юг Таджикистана). В ходе перестрелки погиб один пограничник и еще один получил ранение.

Из восьми контрабандистов погиб один и еще трое были ранены и задержаны, остальные скрылись и находятся в розыске. В Главном управлении погранвойск Таджикистана пока официально не комментировали это сообщение.

Погранслужба Таджикистана усилила контроль на этом участке таджикско-афганской границы после инцидента с похищением чабана 1 января 2019 года. Вооруженные афганцы перебрались на таджикскую территорию и похитили 42-летнего таджикского чабана Турахона Нурматова.

Этот участок границы превратился в один из маршрутов контрабанды афганских наркотиков – опиума, героина и гашиша, каннабиса. Ежегодно там изымается более двух тонн наркотиков.

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