Путин обсудил с Рахмоном безопасность в Азии на фоне угроз, исходящих из Афганистана

17 апреля 2019 17:20 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили вопросы безопасности в Центральной Азии на фоне угроз, исходящих от Афганистана. Об этом на пресс-конференции по итогам российско-таджикистанских переговоров сообщил российский лидер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Разумеется, в ходе переговоров подробно обсудили с Эмомали Шариповичем обстановку в сфере безопасности в Центральной Азии, в том числе в контексте вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана", - сообщил Путин.

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